За покупку, продажу или обмен токенов через зарубежные площадки теперь предусмотрена административная ответственность.

По закону физические лица могут майнить, хранить, дарить, завещать и обменивать криптовалюту, а также покупать и продавать её за деньги.

Однако все такие операции должны проводиться только через резидентов Парка высоких технологий.

Нарушителям грозят санкции по новой статье КоАП, включая конфискацию криптовалюты, которая стала предметом правонарушения.

Новые правила распространяются как на обычных граждан, так и на индивидуальных предпринимателей.

Мінская праўда