«Молодость – это время, когда мир открывается перед вами во всем своем многообразии, время смелых идей и амбициозных планов. Именно вы, сегодняшняя молодежь, задаете ритм и тон современной жизни, формируете тренды и создаете будущее».

Гомельщина по праву гордится своим молодым поколением, говорится в поздравлении:

«За вашими плечами – успехи в учебе и науке, спорте и творчестве, волонтерстве и труде. Вы бережно храните историческую память и смело смотрите вперед, осваивая самые востребованные профессии и современные цифровые технологии. Ваша способность нестандартно мыслить и брать на себя ответственность – это та движущая сила, с которой развитие нашего региона может выйти на качественно новый уровень».

Губернатор пожелал молодежи не бояться ставить перед собой масштабные цели, пробовать новое и учиться на протяжении всей жизни.

Гомельщина официально