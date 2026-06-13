У оператора машинного доения Анны Каркошко и животновода по уходу за крупным рогатым скотом Владимира Артамонова немало общего: Будакошелевщина для них стала вторым домом, оба трудятся в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и любят свое дело. Неслучайно они признаны лучшими в своих профессиях на районном Слете передовиков по итогам 2025 года.

Анна Каркошко родилась в далеком Азербайджане. Когда в 1992 году в стране ухудшилась экономическая ситуация, ее родители приняли решение переехать к родственникам в наш район. В поселке Красный Свет им предоставили дом от хозяйства и предложили трудоустройство на ферме.



– Отец стал животноводом, мама – оператором машинного доения, хотя до переезда они не имели к сельскому хозяйству никакого отношения, – говорит Анна Евгеньевна. – Училась в Пенчинской школе, каждый день приходилось добираться туда и обратно пешком. Особенно нравилось это делать снежными зимами: домой возвращалась краснощекая, с полными снега сапогами и мокрыми ногами, но довольная и счастливая. Быстро делала уроки и бежала на ферму, чтобы помочь родителям. Я росла шустрым ребенком, не могла и минуты на месте усидеть: успевала не только помочь, но и погладить буренок, а особенно любопытных и ласковых – почесать за ушами. И знаете, такие моменты из детства не забываются.

После школы Анна Евгеньевна окончила курсы кулинарии и какое-то время работала в производственном цехе овсяного печенья в Уваровичах. Однако ее не покидала мысль вернуться на ферму.

– Я скучала по своим рогатым подопечным. Когда в первый день вышла на работу на МТК-600, не могла поверить, что снова оказалась в своей стихии. За 10 лет убедилась, что быть оператором машинного доения – это действительно мое призвание, – откровенничает Анна Каркошко.

В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» организовано двухразовое доение, поэтому с шести утра оператор уже на ферме. На двоих с напарницей Анне Евгеньевне приходится обслуживать более 500 голов, поэтому утренний процесс занимает в среднем 3 часа.

– Говорят, что трудиться в животноводстве непросто. Это так, но когда любишь душой свою профессию, а после тяжелой смены переключаешься на житейские хлопоты, времени зацикливаться на этом вовсе не остается. К тому же у меня замечательная семья, готовая всегда меня поддержать, – супруг Николай, дочь Дарья и 4-летний внук Тимофей, – делится оператор машинного доения. – К слову, моя вторая половинка также работает на МТК-600 животноводом по уходу за крупным рогатым скотом.

Уроженец Наровлянского района Владимир Артамонов в животноводство пришел почти 6 лет назад по совету матери Натальи Станиславовны. Сама она начинала работать в сельхозпредприятии оператором машинного доения, а сегодня ухаживает за телятами.



– Можно сказать, что именно мама привела меня в профессию. Как только мне исполнилось 18, я трудоустроился в хозяйство. На МТФ «Радеево» в зимне-стойловый период, а также в ночные смены в основные мои обязанности входит поддержание чистоты в проходах, своевременное навозоудаление и помощь в раздаче кормов. Также тщательно контролирую, достаточно ли воды и соли у буренок. В летний сезон после первой дойки выгоняю скот на луг. Место для выпаса определяю самостоятельно, по состоянию травостоя, – рассказывает Владимир Николаевич. – Внимательно осматриваю площадь, чтобы не было вредной для коров растительности и посторонних предметов. И только потом разворачиваю электроизгородь – специальное устройство для ограничения передвижения животных по пастбищу.

Специфика на первый взгляд несложной работы требует от животновода сосредоточенности и внимательности. Во-первых, далеко не всегда пастбище находится возле фермы. Во-вторых, более 200 голов постоянно должны быть на виду. И если поведение животного становится нетипичным, Владимир Артамонов обязан сразу же оповестить бригадира МТФ. К слову, за годы работы определить заболевшую корову для него не составляет труда.

Аграрий отмечает, что сельская жизнь и работа ему по душе, а в большой город разве что на экскурсию можно съездить: «Пусть и тяжело иногда физически, но я свою профессию не променяю ни на какую другую».

Евгений ДАНИЛОВ, фото автора