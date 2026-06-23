С началом лета перед родителями встает важный вопрос: как занять ребенка интересно и с максимальной пользой? Ответ просто: проведите каникулы в учреждениях культуры района.
Филиалы центрального районного Дома культуры подготовили обширную культурно-досуговую программу, чтобы каждый ребенок нашел занятие по душе. Посетив учреждения культуры, ребята смогут не только весело провести время, но и освоить новые умения под руководством опытных наставников.
Приходите и увидите, как лето заиграет новыми красками!
Подготовила Екатерина Зайкова
Фото из архива участников