В юго-восточном регионе функционирует 114 коммерческих организаций отрасли, сообщает главное статистическое управление Гомельской области.

В легкой промышленности занято около десяти тысяч человек. Средний возраст работников составляет 43,6 года, это преимущественно женщины (74,7%), около половины из них состоят в браке и имеют профессионально-техническое образование.

В структуре объемов производства большую часть составляют ткани и текстильные изделия – 56,4%, еще 39,1% – одежда, 4,5% – изделия из кожи и обувь. Товары данной группы экспортируются в 21 страну мира.