Благодаря совместной работе инженерной, ремонтно-технической и других служб зерноуборочная техника подготовлена в срок. Сразу 8 комбайнов вышли в поля сельхозпредприятия молотить озимый ячмень. В оптимально короткие сроки предстоит пройти более 400 га. Но с таким мощным звеном это будет сделать нетрудно. Уже пройдено 140 га. Главное сейчас – погода, отмечает главный агроном Светлана Кузьменкова, один из опытнейших специалистов в агрономической службе не только предприятия, но и всего района. После ячменя предстоит уборка озимого рапса и пшеницы. По всем культурам прогнозируется достойный урожай.

Аграрный сезон не терпит простоев и заминок, сменяя один вид полевых работ на другие. Буквально из кабин тракторов пересели за штурвалы комбайнов механизаторы Владимир Балобан, Леонид Белбухов, Александр Исаченко, Юрий Карчевский, Илья Галуза, Сергей Кабков, Евгений Яскевич, Илья Гуменюк. Ловко управляя мощной техникой, как огромными кораблями, курсируют они от кромки до кромки поля, бережно и без потерь набирая в бункеры драгоценное золото полей.

Нынешний уборочный сезон для комбайнеров сельхозпредприятия, можно сказать, особенный. Государственный герб, аисты, зубр, рысь, белорусочка, комбайн, медведь – символы нашей страны и ее богатство в виде красочных полотнищ красуются на комбайнах и служат своеобразным стимулом к добросовестному и ударному труду.

Илья Гуменюк – самый младший по возрасту. Молодой инженер только второй сезон самостоятельно ведет жатву. И, как говорят старшие товарищи, уверенно и со знанием дела. Для Владимира Балобана, наоборот, это 36-я уборочная. Он, можно сказать, – легенда предприятия, владеющий всеми видами техники и технологиями обработки почвы. Не отстают от него опытные аграрии Леонид Белбухов и Александр Исаченко, за плечами которых по три десятка уборочных кампаний наберется. Леонид Леонидович был занят на химпрополке зерновых и кукурузы, а сегодня крылья аиста – символа мира сопровождают его в важном деле – уборке хлеба. Пара аистов «летит» над комбайном Александра Исаченко. Хлебороб считает их своим талисманом и стремится намолотить на своем новом комбайне как минимум тысячу тонн зерна.

У Ильи Галузы это десятая уборочная, но не менее ответственная. Он выбрал себе символическую наклейку с изображением зубра: где-то по характеру – доброму и сильному – он схож с белорусским лесным исполином. А еще он – давний болельщик хоккейного клуба «Динамо-Минск».

К слову, для комбайнеров, водителей организовано двухразовое горячее питание, они обеспечены всем необходимым, а техника – противопожарными средствами.

Жатва-2026 только набирает ход. Пусть она будет плодотворной, результативной и мирной, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Беларуси, а, значит и ее независимость.

Наталья Логунова

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