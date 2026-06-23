В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» продолжаются кормозаготовительные работы.

Для лучшей сохранности травяной массы ее закладывают не только в траншеи, но и оборачивают в полимерную упаковку, что дает возможность кормам сохранить максимальное количество питательных веществ.

– Это выгодная технология. Она позволяет сократить потери кормов, – говорит главный агроном сельхозпредприятия Владимир Матузко. – Из-за плотной герметизации исключено развитие бактерий. Важно и то, что у заготовленного таким образом корма высокая энергетическая ценность. Скот хорошо его переваривает, что способствует увеличению надоев и улучшению качества молока.

В поле на пресс-подборщике-обмотчике рулонном работает тракторист-машинист Дмитрий Свердлов. С его помощью он заготовил свыше 300 тонн сенажа. Дмитрий Юрьевич отмечает, что не испытывает особых сложностей в этом процессе. Единственное – надо правильно отрегулировать высоту агрегата и двигаться с оптимальной скоростью.

– Пресс-подборщик подбирает подвяленную массу, измельчает ее ножами, плотно спрессовывает в цилиндр и затем подает рулон на обмоточный стол. Техника в поле еще не подводила: я постоянно осматриваю ее, своевременно устраняю мелкие недочеты, – делится механизатор.

Дмитрий Юрьевич с сельхозмашинами знаком с детства. Он нередко ездил на тракторах и комбайнах с дедом, любил подавать ему инструменты, когда тот ремонтировал агрегаты. Поэтому и решил после школы поступать в аграрно-технический лицей на тракториста.

Аграрий качественно трудится не только на кормозаготовке, но и на посевной кампании. В прежние годы нередко входил в число лучших на уборке зерновых и зернобобовых культур. Примечательно, на областных «Дожинках» в 2023 году был награжден грамотой Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Все свободное время Дмитрий Юрьевич посвящает супруге и маленькому сыну, который в свои 4 года знает, кем работает папа, и рассказывает об этом в детском саду.

Евгений Коновалов

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