На III Пленуме детской палаты Гомельского областного Совета ОО «БРПО» детская палата Буда-Кошелевского районного Совета ОО «БРПО» получила символическую статуэтку за активность в областном этапе республиканского проекта пионерских поручений «Территория лидеров».

Награду получили представители детской палаты: председатель Максим Роговой и заместитель председателя Анастасия Гулуева. Именно они достойно представили район и приняли заслуженное признание за вклад всех активистов.

Проект «Территория лидеров» стал для ребят настоящей школой лидерства, ответственности и творчества. Участие в нём показало, что наши пионеры умеют работать в команде, проявлять инициативу и достигать высоких результатов.

Поздравляем всех активистов!

Председатель Буда-Кошелевского районного Совета ОО «БРПО» Светлана Титоренко

Фото из архива участников