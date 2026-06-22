На III Пленуме детской палаты Гомельского областного Совета ОО «БРПО» детская палата Буда-Кошелевского районного Совета ОО «БРПО» получила символическую статуэтку за активность в областном этапе республиканского проекта пионерских поручений «Территория лидеров».
Награду получили представители детской палаты: председатель Максим Роговой и заместитель председателя Анастасия Гулуева. Именно они достойно представили район и приняли заслуженное признание за вклад всех активистов.
Проект «Территория лидеров» стал для ребят настоящей школой лидерства, ответственности и творчества. Участие в нём показало, что наши пионеры умеют работать в команде, проявлять инициативу и достигать высоких результатов.
Поздравляем всех активистов!
Председатель Буда-Кошелевского районного Совета ОО «БРПО» Светлана Титоренко
Фото из архива участников