Фестиваль едет к вам! Легендарное событие на один вечер переезжает на набережную Сожа.
🗓 Сегодня, 13 июня
📍 Набережная реки Сож
🕙 Старт в 18:00
🎟 Вход свободный
Что ждёт гостей:
🎤 Спеть со звездой? Легко! Отправляйте письмо с пометкой «ХОЧУ СПЕТЬ!» на vasilkovy_tour@gck.by – возможно, именно ваш голос зазвучит со сцены.
🛍 «Васильковы кiрмаш» – сувениры, ремёсла и вкусная еда.
🧠 Фестивальный квиз – проверьте себя. Самых эрудированных ждут призы с символикой.
📸 Выставка «35 мгновений Фестиваля» – уникальные кадры от Дирекции и БелТА. Звёзды, эмоции, история в лицах.
🎙 Станьте частью праздника, не выезжая из Гомеля. Будет громко, душевно и по-фестивальному!