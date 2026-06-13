Фестиваль едет к вам! Легендарное событие на один вечер переезжает на набережную Сожа.

🗓 Сегодня, 13 июня

📍 Набережная реки Сож

🕙 Старт в 18:00

🎟 Вход свободный

Что ждёт гостей:

🎤 Спеть со звездой? Легко! Отправляйте письмо с пометкой «ХОЧУ СПЕТЬ!» на vasilkovy_tour@gck.by – возможно, именно ваш голос зазвучит со сцены.

🛍 «Васильковы кiрмаш» – сувениры, ремёсла и вкусная еда.

🧠 Фестивальный квиз – проверьте себя. Самых эрудированных ждут призы с символикой.

📸 Выставка «35 мгновений Фестиваля» – уникальные кадры от Дирекции и БелТА. Звёзды, эмоции, история в лицах.

🎙 Станьте частью праздника, не выезжая из Гомеля. Будет громко, душевно и по-фестивальному!