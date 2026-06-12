Гимназисты ждали этого момента 11 лет. И вот он настал: пришла пора прощаться со школой, сохранив в памяти любимых учителей, уроки с переменками, и открыть дверь в будущее, полное больших возможностей для самореализации.

Начальник отдела образования Надежда Романова отметила: «Впереди – ваше будущее. Идите смело, не бойтесь трудностей, ведь они только закаляют характер. Стремитесь к новым вершинам и никогда не останавливайтесь на достигнутом».

Директор гимназии Екатерина Кравцова также поздравила вчерашних школьников и вручила им аттестаты, выразила слова благодарности родителям за воспитание ребят. Выпускники в свою очередь поблагодарили всех педагогов за знания, которые им обязательно пригодятся в будущем.

Евгений Коновалов

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