Сегодня около 03.30 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь на 22 км автодороги Р-38 «Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье», по предварительной информации, совершил наезд на внезапно появившееся дикое животное (лось).

В результате наезда 18-летний пассажир погиб на месте происшествия, а еще 3 пассажира (16, 17 и 19 лет) доставлены в больницу.



Животное пало на месте ДТП.

Обстоятельства, причины устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД призывает водителей к осмотрительности при управлении транспортом.

Всегда обращайте внимание на установленные дорожные знаки «Дикие животные».

Выбирайте безопасную скорость движения с учетом поры года и состояния проезжей части, а также не забывайте пристегиваться ремнями безопасности.

Фото Сожский Форпост