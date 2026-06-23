Гомельщина помнит… 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в 22:00 жителей региона объединил мемориал «Ола» Светлогорщины. В трагическую дату 85-летия начала войны сюда прибыло около 2 тысяч представителей всех районов Гомельской области, чтобы поклониться павшим и поблагодарить отцов и дедов, отстоявших Родину, передает корреспондент sb.by.





Сотни свечей, живой оркестр, театральная постановка… Атмосфера траурной ночи пронзительная, отзывающаяся в каждом сердце. Этот мемориал — священное место для белорусов. В 1944 году деревня Ола повторила судьбу Хатыни. Ее также сожгли немецкие каратели. Погибло 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников, обращаясь к участникам митинга, еще раз напомнил, почему память о тех событиях священна:

— В ряде стран, некогда ощутивших на себе всю тяжесть сапога вермахта, методично стирают из сознания народа подвиг советского солдата. Но мы точно знаем, что наши деды и прадеды не просто разгромили сильного, жесткого и, казалось, непобедимого врага. Они подарили нам будущее, право на жизнь, свободу и созидание. Мы склоняем головы перед всеми погибшими в схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших победу и подаривших будущее. Мы это никогда не забудем и не позволим никому забыть.



Принять участие в памятном вечере могли все желающие.

Для представительницы Буда-Кошелевского района Кристины Афанасенко в Великой Отечественной войне много биографического. Воевали оба деда. На одного дважды приходили похоронки, но он все-таки вернулся. Делится с волнением в голосе:

— Сколько судеб и жизней сломала война. Это действительно ужасает. И надо просто раз и навсегда зарубить в сознании, что наш долг — беречь то, что завоевали для нас прошлые поколения, гордиться своей страной, делать ее сильнее и краше.



Среди тех, кто приехал на мемориал, Марина Семашко из Гомеля. Для нее история Великой Отечественной войны — очень личная:

— 22 июня — особая дата и для нашей семьи. Поэтому я здесь. Мой прадедушка Михаил Федорович Рябухин прошел всю войну, был удостоен медали «За взятие Берлина». В недавно вышедший книге «80 судеб Победы» вписан и его фронтовой путь. Сохранять память о наших предках — это жизненно необходимо и для настоящего, и для будущего. И вот здесь, на мемориале «Ола», особенно остро осознаешь цену Великой Победы, которую нам подарили деды и прадеды, и понимаешь, как важно помнить об их подвиге и сохранять мир во что бы то ни стало.



23 июня Светлогорский район станет местом еще одного знакового события, посвященного Великой Отечественной войне. Здесь пройдет торжественное открытие комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» после масштабной реконструкции. Он предстанет в новом современном формате, который включает информационный центр с пятью выставочными залами и пространством для временных экспозиций, учебным классом и другими локациями, которые позволят не только наглядно и доступно знакомить с ходом легендарной операции, но и реализовывать проекты военно-патриотического воспитания. Завершит торжество в 18:30 военно-историческая реконструкция.