Вакансии размещены на «Общереспубликанском банке вакансий» на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1887168/detail-public/https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1887174/detail-public/https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1887192/detail-public/https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1887264/detail-public/https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1887268/detail-public/https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1887293/detail-public/