Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые следят за тем, чтобы земля, вода и воздух оставались чистыми, а природа – живой. День охраны окружающей среды – повод поговорить о тех, кто по долгу службы отвечает за сохранность нашего общего дома.

Районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавляет Ирина Матюшенко. Трудится с ней плечом к плечу главный специалист Ольга Горбачевская. Вдвоем они держат на контроле экологический порядок на всей территории Будакошелевщины, а это более 680 объектов: лесной фонд, водные ресурсы, предприятия, сельхозземли. И это только объекты. А еще – десятки проверок, мониторингов, мероприятий технического характера, выездов, обращений граждан. И огромное количество нормативных документов, которые нужно знать, отслеживать их изменения и применять на практике.

В компетенцию инспекции входит практически все, что связано с охраной природы: контроль за особо охраняемыми природными территориями и выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соблюдение водоохранного законодательства, обращение с отходами производства и потребления – от разрешительной документации до рейдовых выездов по выявлению несанкционированных свалок, охрана недр, растительного и животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу.

Рабочий день Ирины Дмитриевны и Ольги Ивановны редко бывает исключительно кабинетным. Да, нужно вести отчетность, согласовывать инструкции, выдавать разрешения. Но не менее важная часть – выезды на места. Необходимо обследовать территории, проверять контейнерные площадки, фиксировать места произрастания инвазивных растений, искать несанкционированные свалки. К слову, чтобы идентифицировать нарушителя, иногда приходится буквально рыться в отходах: находить чеки, упаковки, подписанные тетрадки. «Мы в каком-то роде еще и детективы», – шутят специалисты.

Несмотря на наличие схемы обращения с коммунальными отходами в районе, несознательные граждане по-прежнему устраивают свалки в лесах и полях. Экологи с рулеткой и камерой выезжают на места, фиксируют нарушения, идентифицируют владельцев отходов, рассчитывают ущерб.

Штрафы – это вынужденная мера, и нарушители их действительно получают. Но гораздо важнее профилактика. Они проводят встречи с учащимися школ района, организуют различные конкурсы, участвуют в акциях «Чистый лес», «Чистый водоем», «День без автомобиля» и других. Да и сами сортируют отходы и к этому приучают детей.

Как признается Ирина Матюшенко, профессия не отпускает даже за пределами района. «Едешь отдыхать, а все равно обращаешь внимание, где чисто, где свалка, а где золотарник вырос. Вроде не твоя забота, а глаз цепляется», – делится начальник инспекции.

Обращаясь к жителям района, специалисты районной инспекции напоминают: «Природа – это не то, что можно использовать бесконечно, не задумываясь о последствиях. Каждый выброшенный в лесу пакет, каждая несанкционированная свалка, неуничтоженный куст борщевика – шаг к тому, чтобы наш общий дом становился менее чистым и более опасным».

Не ждите, когда приедут контролирующие органы, а начните с себя: наведите порядок на своем земельном участке, сортируйте отходы, размещение отходов производите только в санкционированных местах, боритесь с инвазивными растениями на участках, осуществляйте своевременное выкашивание травы. «Чистота начинается не с инспекции, а с каждого из нас», – подчеркивают Ирина Дмитриевна и Ольга Ивановна.

Елизавета МАЛАЯ

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