10 июня будет проведена горячая линия по вопросам донорства с заместителем главного врача Буда-Кошелевской ЦРБ Ольгой Александровной Кутукиной.

Ежегодно 14 июня в нашей стране отмечают Всемирный день донора крови. Этим международным днём мы подчёркиваем значимость донорства и выражаем благодарность всем людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, и повышаем осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения качества, безопасности и наличия крови и продуктов крови для нуждающихся в них пациентов.

Службы крови, обеспечивающие доступ пациентов к достаточным запасам безопасной крови и продуктов крови, являются ключевым компонентом эффективных системы здравоохранения Республики Беларусь. Надлежащее снабжение может быть обеспечено только благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови.

Донор — это слово, которое происходит от латинского donare — «дарить», и означает человека, добровольно предоставляющий свою кровь, ее компоненты (плазму, тромбоциты, эритроциты) или органы для спасения жизни и лечения других людей.

Донорство крови, ее компонентов – это система мероприятий, направленных на организацию, обеспечение и осуществление заготовки крови, ее компонентов. Это многоуровневый процесс, включающий в себя не только инженерно-технологическую и биомедицинскую проблематики, но также и юридическую, социальную, медико-социальную, социально-психологическую, социально-экономическую составляющие.

Человек с древнейших времен стремился обосновать способы продления жизни с помощью крови животных и здоровых людей. Подобные представления прошли путь от «мракобесия» до оформления в самостоятельную отрасль биомедицинского знания – это был долгий, сложный и неоднозначный путь. Донорство даже сейчас – в XXI веке – связано с большим количеством мифов, стереотипов и предрассудков, воплощая в себе сложную социально-нравственную и биоэтическую проблематику.

В истории человечества кровь всегда занимала особое место. Американский социолог D. Nelkin (1999 г.), характеризуя место крови в культуре, писала, что метафорически кровь имеет различные, иногда противоречивые значения: это источник жизни и энергии, в то же время символ насилия и опасности. Кровь составляет неотъемлемую часть множества ритуалов, имеющих место в различных культурах: например, R. Needham (1964 г.) описывал ритуалы крови у пунанов (жители Борнео), V. Turner (1967 г.) – у ндембу (Замбия).

Судьба переливания крови, ее компонентов тесно связанна с интересами целого ряда социальных групп (ученых, врачей, политиков, военных), становится достоянием истории профессий (хирурги, трансфузиологи), полагается в основу новых практик взаимопомощи (донорство), оказывает влияние на природу общественной морали (коллективизм).

Вплоть до середины XVII века переливание крови технически было невозможно, так как еще не были изобретены хотя бы примитивные инструменты и приспособления, с помощью которых его можно было бы осуществить. Кроме того, лишь в 1628 г. английский ученый У. Гарвей открыл большой круг кровообращения и описал принцип движения крови в живом организме, заложив, тем самым, возможности для разработки метода переливания крови.

Почти сразу после этого была предпринята первая попытка переливания крови. Наступил почти двухсотлетний период экспериментов, который в 1818 г. завершился первым в истории переливанием крови от человека к человеку: английский акушер-гинеколог Дж. Бланделл перелил кровь роженице, умиравшей от кровопотери. В России первое переливание крови от человека к человеку в 1832 г. сделал петербургский акушер Г. Вольф, пациентом которого также стала роженица. Переливание прошло успешно, женщина была спасена. Как раз в этот период переливание крови получает первые научно-теоретические обоснования.

Очередным шагом в развитии трансфузиологии стало открытие в 1901 г. австрийским ученым и врачом К. Ландштейнером трех групп крови. В 1907 г. чешский врач Я. Янский обосновал существование еще одной группы крови: было установлено, что по свойствам крови все человечество можно разделить на четыре группы. С открытием групп крови ее переливание, как лечебный метод, стало быстро прогрессировать, число осложнений резко сократилось – трансфузиология получила мощный стимул для развития. Первое переливание крови с учетом групповой совместимости произвел в 1909 г. американский хирург Дж. Крайл.

В 60-х годах ХХ века в СССР были окончательно сформулированы принципы государственной политики в области донорства:

социалистический гуманизм (донорство признавалось актом гуманизма);

добровольность (донорство могло осуществляться только на добровольной основе);

охрана жизни и здоровья донора и реципиента.

На сегодня в Республики Беларусь, в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 года «Об изменении законов по вопросам здравоохранения, донорства крови и ее компонентов» в государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», выполнять донорскую функцию имеют право граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 18 до 65 лет, обладающие полной дееспособностью, не имеющие заболеваний, состояний и форм рискованного поведения, при которых донация противопоказана (временно, постоянно), и (или) медицинских противопоказаний, входящих в перечень медицинских противопоказаний для применения в отношении донора вспомогательных медицинских технологий.

При подготовке к выполнению донорской функции (сдаче крови и (или) ее компонентов) необходимо соблюдать следующие требования:

вести здоровый образ жизни, соблюдать правила личной и общественной гигиены, режим труда и отдыха;

не приходить на донацию при наличии признаков недомогания (температура, насморк, кашель, головная боль, боль в горле, повышение или понижение артериального давления), наличии острых и (или) обострении хронических заболеваний, во время приема лекарственных средств (в т.ч. с профилактической целью), а также в состоянии переутомления (после чрезмерных физических нагрузок, работы в ночное время суток и пр.);

выполнять донорскую функцию можно: через 15 суток, с даты выздоровления, после острой респираторной инфекции (а также острого тонзиллита, острого фарингита, острого синусита), через 1 месяц – после гриппа, инфекции COVID-19, через 6 месяцев – после пневмонии (средней и тяжелой степени тяжести);

за 10 дней до донации воздержаться от приема антибактериальных медицинских препаратов, за 5 дней – салицилатов и аналгетиков, за 48 часов – от приема алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пива, за два часа – от курения;

после проведения профилактических прививок выполнять донорскую функцию можно через 10 суток после даты проведения последней прививки инактивированными вакцинами, анатоксинами, и через 30 суток – живыми вакцинами;

после перенесенной травмы донацию можно выполнять не ранее 3 месяцев после выздоровления; после оперативного вмешательства (в т.ч. аборты), эндоскопических медицинских вмешательств – через 6 месяцев с даты оперативного вмешательства (за исключением протезирования суставов);

при наличии следа (укола) от медицинского вмешательства в области локтевого сгиба, при отсутствии подтверждающего документа с указанием причины венепункции, от выполнения донорской функции донор отводится на 7 суток с даты выявления следа;

избегать таких манипуляций как татуировка, пирсинг, перманентный макияж и других косметических инвазивных процедур или воздержаться от выполнения донорской функции на 6 месяцев от даты проведения последней процедуры;

не планировать донацию непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, во время интенсивного периода работы, перед работой (после работы) в горячих цехах и в ночное время суток;

соблюдать режим питания: накануне и в день донации исключить из рациона питания жирную, жареную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца, масло, бананы, цитрусовые, орехи, семечки; утром в день донации «легко» позавтракать (сладкий чай, варенье, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, рыба, приготовленная на пару, соки, морсы, компоты, минеральная вода, овощи, фрукты (за исключением цитрусовых и бананов)). «На голодный желудок» проходить процедуру донации не рекомендуется;

масса тела для выполнения донорской функции должна быть не менее 55 кг и не более ожирения 2 степени.

Донору, награжденному нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», предоставляются следующие льготы, права и гарантии:

скидка в размере 25 процентов на платные медицинские услуги в государственных организациях здравоохранения, за исключением платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здравоохранения (по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли);

внеочередное медицинское обслуживание в государственных организациях здравоохранения, в том числе в тех, в которых он обслуживался до выхода на пенсию, если иное не установлено законодательством;

внеочередной прием в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

первоочередной прием в государственных органах и иных организациях независимо от форм собственности;

внеочередное пользование всеми видами услуг связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных организаций, приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание организациями розничной торговли и бытового обслуживания;

использование трудового отпуска (отпуска, предоставляемого военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава) в летнее или другое удобное время, а также предоставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной платы (денежного довольствия военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава) продолжительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем (руководителем военизированной организации или уполномоченным им лицом, командиром (начальником));

повышение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении;

иные льготы, права и гарантии в соответствии с законодательством.

Если у Вас возникли какие-то вопросы, либо Вы хотите узнать, как стать донором, 10 июня с 11.00 до 13.00 будет организована горячая линия по телефону 7-08-69 с заместителем главного врача УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Кутукиной О.А.

Заместитель главного врача УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»

Кутукина О.А.