О подробностях организации поездки группы детей из Гомельской области в Геленджик рассказали БЕЛТА в Речицком райисполкоме.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомельской области
- Пострадавшим при атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми помощь оказывается в полном объеме — Минздрав РФ
- В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области
- Ходжаев: для помощи пострадавшим в Брянской области из Минска направлены специалисты республиканского уровня
Около 11.00 поступили сообщения, что во время движения в районе населенного пункта Рудня Брянской области автобус с 43 пассажирами был поврежден при атаке беспилотника. Все они были доставлены в город Почеп Брянской области.
По уточненной информации, пострадали восемь человек, один погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован тренер-преподаватель ДЮСШ №2, а также шесть детей с травмами различной степени тяжести.
Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков, в том числе специалисты республиканского уровня. Принять получивших ранения пассажиров автобуса готовы гомельские больницы.
Возбуждено уголовное дело. Атаку на гражданский автобус решительно осудил МИД Беларуси.