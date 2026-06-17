О подробностях организации поездки группы детей из Гомельской области в Геленджик рассказали БЕЛТА в Речицком райисполкоме.





Как уточнили в райисполкоме, негосударственными перевозчиками, зарегистрированными в Речицком и Калинковичском районах, осуществлялась перевозка 88 граждан по маршруту Речица — Геленджик. В том числе в автобусах находился 41 ребенок: 28 учащихся детско-юношеской спортивной школы №2 Речицкого района, которые направлялись на учебно-тренировочные сборы в оздоровительном лагере, и 13 детей, которые занимаются в частной студии танцев. Некоторых детей сопровождали родители, часть — по доверенности другие взрослые.

Около 11.00 поступили сообщения, что во время движения в районе населенного пункта Рудня Брянской области автобус с 43 пассажирами был поврежден при атаке беспилотника. Все они были доставлены в город Почеп Брянской области.

По уточненной информации, пострадали восемь человек, один погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован тренер-преподаватель ДЮСШ №2, а также шесть детей с травмами различной степени тяжести.

Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков, в том числе специалисты республиканского уровня. Принять получивших ранения пассажиров автобуса готовы гомельские больницы.

Возбуждено уголовное дело. Атаку на гражданский автобус решительно осудил МИД Беларуси.