Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 1 июля. Забрать документ можно будет в том же пункте проведения испытаний, где абитуриент писал тесты.

➡️ Конкретный график работы каждого пункта будет опубликован на официальных сайтах соответствующих учебных заведений.

Документ получат все участники ЦТ, чей результат превышает 0 баллов. Сертификаты выдаются строго под личную подпись — она проставляется в специальной ведомости учета.

Для получения сертификата абитуриент обязан предъявить сотрудникам пункта выдачи: паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); аттестат об общем среднем образовании либо диплом; пропуск на ЦТ с отметкой «Тестирование прошел».

❗️Все три бумаги должны быть оригинальными — копии не принимаются.



➡️ Сертификат могут получить родители, опекуны или доверенные лица, действующие по нотариальной доверенности