Культурно-образовательный патриотический проект «Поезд Памяти» в этом году проходит уже в пятый раз, и, что символично, – в канун 85-летия начала Великой Отечественной войны. Он стартовал 21 июня в Бресте, у стен легендарной крепости, и объединил 200 потомков победителей. Впервые к проекту присоединились подростки из США, Великобритании и Франции. Маршрут включает 13 городов: восемь в Беларуси и пять в России.

Участников ждут экскурсии по памятным местам, встречи с ветеранами, диалоговые площадки, творческие конкурсы и многое другое. Главная цель – сохранить историческую память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и передать ее новым поколениям.

В этом году среди 200 участников проекта – 57 старшеклассников из Беларуси. Отбор был серьезным: конкурс составлял около 200 человек на место. В число победителей вошла и десятиклассница из Коммунаровской школы Полина Щукина.

Для участия в конкурсе она подготовила портфолио, визитку и эссе о своем прадеде Самусеве Григории Федоровиче, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

– Я очень рада, что мне представилась такая возможность. «Поезд Памяти» – это не просто проект, это возможность прикоснуться к живой истории, понять, через что прошли наши предки и какой ценой им достался мир. Мы обязаны помнить и передавать эту память дальше. Пока мы храним ее в своих сердцах, война не повторится. Я горжусь тем, что стала частью этой важной миссии, – делится своим мнением Полина.

Елизавета Малая

Фото Гомельской праўды и из архива Полины Щукиной