С 23 по 26 июня Госавтоинспекция на территории Гомельской области проводит профилактическую акцию «Каникулы — время безопасности».
Основная цель — снижение детского дорожно-транспортного травматизма в период активного отдыха детей на улице.
Особое внимание будет уделено:
- юным велосипедистам;
пользователям электросамокатов, гироскутеров и других СПМ.
Госавтоинспекция призывает родителей:
— контролировать передвижение детей;
— ежедневно повторять алгоритм безопасного перехода дороги;
— использовать световозвращающие элементы;
— перевозить детей только с применением детских удерживающих устройств.
Дисциплина взрослых — залог детской безопасности. Присоединяйтесь к акции!