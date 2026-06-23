С 23 по 26 июня Госавтоинспекция на территории Гомельской области проводит профилактическую акцию «Каникулы — время безопасности».

Основная цель — снижение детского дорожно-транспортного травматизма в период активного отдыха детей на улице.

Особое внимание будет уделено:

юным велосипедистам;

пользователям электросамокатов, гироскутеров и других СПМ.

Госавтоинспекция призывает родителей:

— контролировать передвижение детей;

— ежедневно повторять алгоритм безопасного перехода дороги;

— использовать световозвращающие элементы;

— перевозить детей только с применением детских удерживающих устройств.

Дисциплина взрослых — залог детской безопасности. Присоединяйтесь к акции!

Госавтоинспекция Гомельщины