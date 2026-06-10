В рамках подписной кампании главный редактор газеты «Авангард» Татьяна Титоренко встретилась с коллективом райветстанции, с работниками райЦГЭ – заместитель главного редактора Наталья Логунова.

Присутствующим рассказали об истории издания, о том, чем живет газета сегодня, о ее официальных страницах в соцсетях. Читателям напомнили, что по любым вопросам можно обращаться в личные сообщения или в чат-бот редакции.

Представители редакции также объяснили, как оформить печатную или электронную версию газеты через ЕРИП и напомнили о льготной подписке. По желанию можно выписать районку или другое издание для воспитанников социально-педагогического центра, постояльцев Уваровичского пансионата «Луговой» или Рогинской больницы сестринского ухода.

В завершение встреч среди постоянных читателей разыграли призы с логотипом «Авангарда», а также рекомендовали принять участие в розыгрыше ценных призов от редакции по итогам подписки на II-е полугодие и III-й квартал. Тем, кто еще не подписан на соцсети, предложили это сделать, чтобы быть в курсе всех новостей района.

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова напомнила о важности подписки на республиканские и областные издания и акцентировала, почему сегодня так важно проверять информацию: фейки и недостоверные новости могут ввести в заблуждение, поэтому лучше доверять официальным источникам.

В ходе встречи представители коллективов внесли предложения по размещению информации на страницах «Авангарда», а также подняли вопрос, касающийся качества дорожного покрытия в райцентре.

Елизавета Малая

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