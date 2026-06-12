Хореографический пролог, рок-хиты, сольники на стадионе, Кубок юмора и открытие новых талантов — какой будет программа XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», БЕЛТА рассказал генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Он отметил, что 16 июля снова засияет яркий василек «Славянского базара в Витебске», когда в 35-й раз состоится торжественное открытие культурного форума. Многие спорят, почему у эмблемы фестиваля пять лепестков. «Это не жанры, как предполагают. Наш фестиваль вмещает их гораздо больше. Мы в этом году посчитали и набрали 14 жанров, но, возможно, их даже больше. Пять лепестков фестивального василька — это представители пяти континентов, которые побывали у нас. Участники более 80 стран за почти 35 лет принимали участие в «Славянском базаре». Будут и новые страны, но об этом мы скажем на самом фестивале», — сказал Глеб Лапицкий.

В прошлом году витебский культурный форум посетили более 400 тыс. зрителей. «Думаю, что в этом году будет очередной рекорд. По крайней мере среди участников фестиваля — их будет более 7 тыс. Мы ждем участников из более чем 40 стран мира. То же касается и представителей СМИ, включая иностранных журналистов, их тоже заявлено на аккредитацию больше», — проинформировал директор фестиваля.

Он остановился подробнее на программе «Славянского базара». «Главная концертная площадка фестиваля, Летний амфитеатр, примет восемь гала-шоу — больших, мощных. В этом году мы замахнулись на очень сложный жанр, который не является, наверное, в широком смысле массовым, но, думаю, зрители откликнутся на него. Мы впервые делаем большое хореографическое действо — «Танцуй, славянская душа». Мы объединим на сцене Летнего амфитеатра танцы 13 славянских народов. Зрители увидят танцы в исполнении белорусских коллективов. К нам приезжает национальный хореографический ансамбль Сербии. И, конечно, самым большим украшением будет легендарный ансамбль Игоря Моисеева, который покажет лучшие произведения», — сказал Глеб Лапицкий, отметив, что хореографическое шоу станет увертюрой фестиваля и пройдет 15 июля. Он остановился подробнее на программе «Славянского базара». «Главная концертная площадка фестиваля, Летний амфитеатр, примет восемь гала-шоу — больших, мощных. В этом году мы замахнулись на очень сложный жанр, который не является, наверное, в широком смысле массовым, но, думаю, зрители откликнутся на него. Мы впервые делаем большое хореографическое действо — «Танцуй, славянская душа». Мы объединим на сцене Летнего амфитеатра танцы 13 славянских народов. Зрители увидят танцы в исполнении белорусских коллективов. К нам приезжает национальный хореографический ансамбль Сербии. И, конечно, самым большим украшением будет легендарный ансамбль Игоря Моисеева, который покажет лучшие произведения», — сказал Глеб Лапицкий, отметив, что хореографическое шоу станет увертюрой фестиваля и пройдет 15 июля.

Церемония открытия «Славянского базара» состоится 16 июля, а на следующий день в Летнем амфитеатре зрители увидят гала-концерт артистов Союзного государства. «Можно уже с уверенностью сказать, что это будет экспериментальный концерт. В прошлом году мы соединили два президентских оркестра. В этом году мы соединим два эстрадно-симфонических коллектива — это белорусский Национальный академический концертный оркестр имени Михаила Финберга и российский «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергея Жилина. Управлять этим коллективом будут два дирижера — россиянин Сергей Жилин и белорус Максим Рассоха», — пояснил Глеб Лапицкий.

В ночь на 18 июля в Летнем амфитеатре зрители увидят любимых звезд на концерте «Золотой хит», а уже днем здесь в очередной раз сойдутся в юмористической битве команды КВН. В этот раз за кубок «Славянского базара» будут сражаться белорусская команда «Доктор Хаусс», «Борцы» из Сургута и команда «Регионы». Также 18 июля пройдет первый конкурсный день для молодых исполнителей эстрадной песни. «В этом году конкурс будет как никогда ярок. В первый день исполнят мировые хиты. Во втором отделении этого концерта на сцену выйдет со своим новым шоу Ани Лорак. В воскресенье, 19 июля, на концерте закрытия традиционно пройдет и второй этап песенного взрослого конкурса. Претенденты на Гран-при в сопровождении Президентского оркестра Беларуси будут исполнять славянские хиты. Также на сцену выйдут звезды отечественной и зарубежной эстрады», — отметил Глеб Лапицкий.

Послевкусием фестиваля станет традиционный проект «ШансонТВ — все звезды», который 20 июля завершит программу «Славянского базара».

Гендиректор ЦК «Витебск» рассказал и о проектах на других фестивальных площадках. «Витебский центральный спортивный комплекс — это площадка, которая в прошлом году наделала много шума в прямом и переносном смысле этого слова. Мы обзавелись еще одной площадкой, которая даже больше по вместимости, чем Летний амфитеатр. Там в этом году пройдет семь шоу. Это будет рок, мы собрали очень достойный рок-состав — это наш Петр Елфимов со своей группой «Елфимов», это «Чиж и Компания» и группа «Пикник». Они представят три полноценных сета. Кроме того, после открытия «Славянского базара» в ВЦСК праздник продолжится дискотекой, где прозвучат лучшие хиты в исполнении Татьяны Булановой, Шуры, «Отпетых мошенников» и других артистов», — подчеркнул Глеб Лапицкий. Гендиректор ЦК «Витебск» рассказал и о проектах на других фестивальных площадках. «Витебский центральный спортивный комплекс — это площадка, которая в прошлом году наделала много шума в прямом и переносном смысле этого слова. Мы обзавелись еще одной площадкой, которая даже больше по вместимости, чем Летний амфитеатр. Там в этом году пройдет семь шоу. Это будет рок, мы собрали очень достойный рок-состав — это наш Петр Елфимов со своей группой «Елфимов», это «Чиж и Компания» и группа «Пикник». Они представят три полноценных сета. Кроме того, после открытия «Славянского базара» в ВЦСК праздник продолжится дискотекой, где прозвучат лучшие хиты в исполнении Татьяны Булановой, Шуры, «Отпетых мошенников» и других артистов», — подчеркнул Глеб Лапицкий.

Также на стадионе пройдут сольники Олега Газманова, Владимира Преснякова и Григория Лепса.

Концертный зал «Витебск» примет 15 проектов, в том числе детский музыкальный конкурс. В числе новинок этой площадки — цирковое шоу в рамках дней Союзного государства. На него пригласят в том числе ребят из социальных приютов, семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также отличников учебы, победителей предметных олимпиад, спортивных состязаний из разных уголков страны.

Основные мероприятия XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдут с 16 по 19 июля.