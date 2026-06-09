Законодательством установлен упрощенный порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и нежилых капитальных построек пятого класса сложности на предоставленных для этих целей земельных участках.

В городах и поселках городского типа строительство или реконструкция подразумевает получение паспорта застройщика. Для жителей сельской местности необходимо лишь намерение о выполнении строительства.

Нормы достаточно востребованы в сельской местности. Анализ данных показывает, что в этом году граждане почти в семь раз чаще обращались за регистрацией жилых домов по этому алгоритму, чем в 2025-м. Общая площадь введенных квадратных метров выросла почти втрое.

Наиболее активно этой возможностью пользуются жители Жлобинского, Речицкого и Буда-Кошелевского районов.

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