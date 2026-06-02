Изменения касаются покупки билетов на поезда региональных линий бизнес-класса. Они заработали с 1 июня 2026 года.

Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги, предварительная продажа проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса с начала лета осуществляется за 45 суток до отправления поезда. Ранее воспользоваться услугой можно было за 20 дней до поездки.

Уточняется, что приобрести билеты можно в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также в билетных кассах белорусской магистрали. Подробную информацию можно узнать по телефону 105 контакт-центра БЖД.

Решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок.

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