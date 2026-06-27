Польское правительство в очередной раз «порадовало» своих граждан: профильными ведомствами обсуждается строительство в стране американской военной базы. К имеющимся 6 тысячам военнослужащих добавятся еще пять тысяч. Причем солдаты прибудут со своими семьями. Соответственно, для такого количества гостей понадобится создать развитую инфраструктуру, а не ограничиваться лишь казармами и объектами военного назначения.

Простых поляков остается только пожалеть, потому что деньги на возведение базы (необходимо более 3,2 млрд долл.), скорее всего, будут направляться с их налогов. Уже выросли цены на алкоголь в небольшой таре, энергетики. Поднялись акцизные пошлины и на крепкие спиртные напитки. А с 1 августа увеличивается налог на прибыль для производителей и продавцов жидкого топлива.

«Успокоил» простых граждан, как обычно, премьер-министр Дональд Туск, заявив, что расходы страны на приобретение оружия и на оборону приблизились к 7 процентам внешнего валового продукта. Это означает, что сократились бюджетные выплаты на образование, здравоохранение, коммунальную отрасль. Вместо того чтобы улучшать плачевное положение дел в них, правительство предпочитает возводить люксовые военные городки, закрытые кварталы для американских военнослужащих и их семей.

В случае окончательного принятия решения о строительстве американской военной базы и притока далеко не бедных военных США местным жителям стоит приготовиться к мгновенному взлету цен в магазинах, кафе, аптеках. Более дорогой станет и аренда жилья, а дороги придут в упадок из-за тяжелой бронетехники и постоянных колонн снабжения. Добавим сюда и вероятные проблемы с экологией. Для возведения полигонов, аэродромов, складов для хранения оружия планируется вырубка сотен гектаров вековых лесов. Экологов беспокоит и возможный риск загрязнения грунтовых вод горюче-смазочными материалами со складов.

Не стоит забывать и о том, что на подобных базах американские военные имеют юридический иммунитет. То есть если солдат США совершит правонарушение или преступление, польский суд не будет иметь на него никаких прав. Нарушителя эвакуируют домой, а пострадавшие поляки вряд ли увидят компенсацию.

Но главное во всей этой истории то, что Польша превращается в «живую мишень» на случай ответного ракетного или ядерного удара, если конфликт между НАТО и Россией примет глобальный характер. Выходит, что страна может стать передовым плацдармом со всеми вытекающими последствиями. Не думаю, что правительство этого не понимает. Вместо развития экономики, поддержки своих граждан оно в прямом смысле подставляет их под удар. Как говорится, то ли еще будет!

Евгений КОНОВАЛОВ