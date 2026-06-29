Транспортной инспекцией выявляются факты движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с превышением допустимых весовых и (или) габаритных параметров без получения специальных разрешений на проезд по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, в том числе с превышением установленной заводом-изготовителем грузоподъемности, а также в период введенных временных ограничений максимальной нагрузки на одиночную ось транспортного средства в период времени с 11 часов до 20 часов включительно при дневной температуре воздуха более 25 градусов. Данные ограничения постановлением Минтранса от 5 мая 2026 г. №17 установлены с 25 мая по 31 августа 2026 г.

Транспортная инспекция информирует, что в соответствии с пунктом 71 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2026 г. №147, грузоотправитель должен загружать грузовое транспортное средство с учетом соблюдения допустимых весовых и габаритных параметров, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. №239. Законом Республики Беларусь от 15 апреля 2026 г. №138-З в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми частью 2 статьи 18.37 предусматривается ответственность грузоотправителя за загрузку транспортных средств с превышением допустимых весовых и (или) габаритных параметров и влечет наложение штрафа в размере от трех до тридцати базовых величин.

За прошедший месяц по настоящий момент работниками филиала было выявлено и пресечено движение шести тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств за нарушение температурного режима, по результатам которых водители и перевозчики привлечены к административной ответственности, перевозчикам вручены расчеты плат с применением повышающего коэффициента.

Транспортная инспекция напоминает, что перевозки с нарушением установленных законодательством требований, создают угрозу жизни и здоровью людей, а также безопасности дорожного движения.