Путевки в трудовое лето получили студотряды районов и вузов региона. С напутствием к ребятам обратился заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников:

«Студотрядовское движение — одна из самых ярких, проверенных временем традиций нашей страны. Вы будете помогать аграриям, воспитывать детей в оздоровительных лагерях, обеспечивать комфорт наших граждан на предприятиях связи и транспорта и, конечно, строить современные медицинские учреждения и школы. Это знак признания надежности студенческих отрядов. Мы доверяем нашей молодежи».

За время работы в отрядах студенты получат ценные профессиональные навыки, научатся работать в команде, принимать решения и нести ответственность за общий результат. Бойцы студотрядов — это те, кто не привык сидеть на месте, кто готов созидать, менять мир вокруг и доказывать, что молодость — это время больших конкретных дел.

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