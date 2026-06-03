Дружба без границ

С 31 мая по 1 июня в Брянске на международном детском фестивале «Родник славянской дружбы» Гомельщину достойно представила делегация, в составе которой были участники заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца». С первых минут Брянщина встретила ребят хлебом-солью.

Для юных артистов «Мілавіцы» фестиваль уже стал доброй и давней традицией. Они ежегодно встречаются с ровесниками из Брянска, с которыми не теряют связь даже после завершения лагеря.

В этот раз на торжественном открытии коллектив исполнил зажигательный танец «Весела патанчым», а на закрытии прозвучала «Беларуская гарэзлівая». Российские коллективы в ответ продемонстрировали русскую плясовую. По словам педагогов, обмен опытом получился не просто полезным, а по-настоящему крутым, ведь славянская культура очень похожа, и в этом наша общая сила.

Кульминацией стал не только гала-концерт «Время первых», но и торжественная передача переходящего символа фестиваля. В следующем юбилейном году «Родник славянской дружбы» зажурчит уже на гостеприимной Гомельщине.

Примечательно, что в праздничных мероприятиях приняли участие и учащиеся народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараўнiцы» Уваровичского ЦДТ Максим Роговой, Кирилл Жарин, Валерия Машук, Диана Малынова под руководством педагога Лилии Жариной. Трогательные встречи, музыкальные подарки, посещение тематических площадок, обмен памятными сувенирами, участие в митинге у Монумента «Круговая оборона», ярмарке дружбы, городе мастеров и праздничном концерте «Время первых» – эти яркие события надолго запомнятся нашим землякам.

Успех уваровичского дизайнера на «Мельнице моды»

В финале XXXV Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды», который прошел 28 мая в столичном PRIME HALL, за звание лучших боролись 63 коллекции от 85 дизайнеров со всей Беларуси. Будакошелевщину на этом престижном форуме представляла педагог Уваровичского ЦДТ, руководитель образцового театра моды «Хобби-Style» Ирина Искрицкая. В номинации «Школа моды» детская коллекция «Царевны» отмечена дипломом III-й степени.

Стали известны итоги республиканского смотра-конкурса «Сэрцам адданыя роднай зямлі», приуроченного ко Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь. Дипломом II-й степени отмечено выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца». Особо ценно, что на конкурс был представлен номер «Лянок», в котором участвовали сразу три возрастные группы основного состава ансамбля: младшая, средняя и старшая. Единство поколений не только подчеркнуло высокий уровень подготовки участников, но и продемонстрировало преемственность традиций, которую бережно хранят в «Мілавіце».

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива Уваровичского ЦДТ