Игровая площадка в агрогородке Кривск пополнилась новыми элементами.

Это стало возможным благодаря инициативе местных жителей, которые предложили благоустроить территорию во время диалога с руководством района. Идею поддержали районный и сельский Советы депутатов. А также руководители сельхозпредприятий КСУП «Кривск» и ОАО «Гомельлен», выделив около 10 тыс. рублей на реализацию проекта.

«Пополнение площадки новыми элементами создаст благоприятные условия для развития и досуга семей, детей, предоставив больше возможностей для здорового и активного отдыха, укрепления здоровья, а также обеспечит безопасное пространство для игр. Совместные игры помогают детям развивать коммуникативные навыки и укреплять дружеские связи», – отметил директор КСУП «Кривск» Александр Калыхан.

Сегодня на территории площадки работали местные жители, руководство сельхозпредприятий и представители специализированной организации. Совместными усилиями они установили новые элементы, благоустроили клумбы с цветами, убрали сорную растительность. Ранее неравнодушные граждане покрасили уже имеющиеся конструкции.

Этот проект – яркий пример того, как добрые идеи могут воплотиться в жизнь благодаря поддержке местных властей и предприятий. Создание комфортной и безопасной среды для детей – важный шаг на пути к здоровому и счастливому детству. Возможно, это лишь начало: у доброй идеи всегда есть продолжение.

Татьяна Титоренко

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