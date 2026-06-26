География сотрудничества охватывает почти всю Россию, сделал в своем выступлении акцент председатель облисполкома Иван Крупко.

Кроме того, отметил губернатор, важна интеграция на уровне молодежи: ежегодно тысячи молодых людей участвуют в совместных образовательных проектах.

«Жизнь убедительно доказала: по-настоящему устойчивым оказываются те связи, которые основаны на общности истории, культуры и человеческих отношений. Сохранение общей исторической памяти – это основа для нового витка межрегионального сотрудничества. Мы организуем совместные поисковые экспедиции, создаем новые мемориалы, туристические маршруты в том числе при поддержке партеров из России».

Все эти аспекты, уверен Иван Крупко, помогут вывести сотрудничество на качественно новый уровень с опорой на общее прошлое, с уверенностью в настоящем и с ответственностью за будущее.

Гомельщина официально