Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной белорусско-китайской программы по специальности «биотехнология». Соглашение о ней было подписано в 2022 году между Белорусским государственным и Пекинским университетами. Глава белорусского государства отметил, что это только первый шаг, и предложил расширить сотрудничество.

«Мы хотели бы, чтобы начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они (мы этого также хотели бы) были практико-ориентированными. В противном случае зачем это обучение, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам?» — сказал Александр Лукашенко.

Выпускникам, которые в этом году получили дипломы, четыре года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Вместе с тем все претенденты на поступление были в равных условиях. «Неважно, кто они: сын Президента или обычный паренек из деревенской или городской школы. Они имели равные возможности, чтобы стоять на этой сцене», — отметил белорусский лидер.

«Отбор показал, что не каждому дано на иностранном языке (в данном случае английском) получать образование. Особенно в биотехнологической сфере или инженерной — это не гуманитарные науки, — добавил глава государства. — Здесь сложная терминология, сложные научные понятия. На иностранном языке не все так просто. По крайней мере никто в Беларуси не упрекнул и не упрекнет вас, что вы по какой-то протекции здесь получили образование».

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские специалисты будут работать в Беларуси, хотя в них были заинтересованы, например, российские и китайские компании. «Это уникальные ребята, которых готовы заполучить не только в Беларуси. Их уже позвали за большие деньги работать в Китае, России — крупных государствах. Уверен, и на Западе. Но мое условие жесточайшее: мы делали все, чтобы вы обучались здесь для Беларуси, — заявил он. — Но наука — вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать, прежде всего работать на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать».

Специалисты, получившие образование в рамках совместной белорусско-китайской программы, будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящее и нужное для лечения раковых опухолей. «То, что очень нужно во всем мире», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси. «Ребята, обращаюсь к вам как Президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И мы должны делать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. И вы знаете, что всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее. Помните, что государство сделало для вас немало», — сказал он. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси. «Ребята, обращаюсь к вам как Президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И мы должны делать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. И вы знаете, что всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее. Помните, что государство сделало для вас немало», — сказал он.

Обращаясь к выпускникам, глава государства также отметил, что они, возможно, хотели бы получить большее от обучения. Тем не менее следует принимать в расчет китайскую специфику. «Тихо, спокойно, без всякой беготни и излишеств стремиться к своей цели. Особенность же заключается в том, что они никогда ничего не разрушали, как это, к сожалению, сделали мы, разрушив страну, Советский Союз, и сегодня имеем соответствующие последствия — войну друг с другом. Китайцы этого не сделали, потому что они никогда не спешили. Они всегда, прежде чем делать, думали», — констатировал он.

«Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай — великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна, которая смогла в жесточайшей конкуренции за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед, — сказал Александр Лукашенко. — Будучи депутатом Верховного Совета, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая. Я сказал (и не ошибся): за Китаем — великое будущее».

Президент выразил благодарность руководству двух университетов — Белорусского государственного и Пекинского, которые выполнили его поручение, сделав первые шаги по углублению сотрудничества.

После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко тепло пообщался с родителями выпускников. А символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза.