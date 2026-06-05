В Гомельской области за январь-апрель текущего года выявлено 58 новых случаев ВИЧ-инфекции, отмечается снижение заболеваемости на 40%.

В возрастной группе 15-49 лет зарегистрировано 72,4% случаев, на долю лиц в возрасте 60 лет и старше приходится 8,6%.

Удельный вес полового пути передачи составил 89%, инъекционного – 6,9%.

По социальному статусу преобладают рабочие (48%), лица без определенной деятельности (38%).

В структуре «групп риска» за январь-апрель 2026 года 41% принадлежит лицам, практикующим промискуитет, 29% – лицам, являющимся сексуальными партнерами ЛЖВ, 14% – люди, употребляющие алкоголь, 5% – лица, находящиеся в МЛС.

Очень важно, чтобы каждый человек знал свой ВИЧ-статус и, будучи в отношениях, сохранял верность друг другу. Если партнера (партнерши) нет, необходимо, чтобы любые сексуальные контакты были с использованием презерватива. Это обеспечит надежную защиту не только от ВИЧ-инфекции, но и от вирусных гепатитов В и С, а также других инфекций, передаваемых половым путем.

ВИЧ-инфекция – инфекционное хроническое медикаментозно управляемое заболевание, поддающееся контролю при условии своевременного выявления и постоянного приема антиретровирусных препаратов.

СЕГОДНЯ есть возможность самостоятельно пройти обследование на ВИЧ в домашних условиях с использованием экспресс-теста по слюне, которые реализуются через аптечную сеть РУП «Фармация». На сайте Гомельского областного ЦГЭиОЗ размещена инструкция наглядного видеопособия о том, как воспользоваться экспресс-тестом на ВИЧ по слюне (https://гомельоблсанэпид.бел/Санитарное просвещение/ Профилактика ВИЧ-инфекции/Аудио, Видео ролики по профилактике ВИЧ).

Положительный результат экспресс-теста по слюне окончательно не подтверждает наличие ВИЧ, а лишь указывает на необходимость пройти дополнительное обследование в лабораториях государственных организаций здравоохранения.

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимно и бесплатно, можно в 5-этажном здании (каб. №501) «Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (г. Гомель, ул. Моисеенко, 49, с 8.00 до 13.00 и с 13.30 до 16.00; по пятницам – с 8.00 до 13.00), либо в любом учреждении здравоохранения.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно в отделе профилактики ВИЧ-инфекции и ПВГ Гомельского областного ЦГЭиОЗ (г. Гомель, ул. Моисеенко, 49, с 8.00 до 13.00 и с 13.30 до 16.00, каб. № 106), также в отделе работает телефон горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ и парентеральных вирусных гепатитов 8 (0232) 50-74-12, 8 (044) 765-96-61.

Существует лекарственный способ снизить риск инфицирования ВИЧ. Это постконтактная/постэкспозиционная профилактика (ПКП) — прием лекарственных препаратов с целью защиты от передачи вируса. Курс антиретровирусных препаратов назначается человеку в следующих случаях:

незащищенный половой контакт с лицом высокого риска инфицирования ВИЧ (вагинальный, оральный, анальный секс без использования презерватива);

половой акт, сопровождавшийся повреждением кожных покровов или слизистых оболочек);

совместное инъекционное употребление препаратов с людьми, чей ВИЧ-статус неизвестен;

иные ситуации, связанные с риском заражения ВИЧ (например, попадание крови ВИЧ+ человека на поврежденные кожные покровы другого человека);

ранение острым инструментом или полой иглой, содержащей следы крови и др.

В течение первых 72 часов (3-е суток) с момента контакта необходимо обратиться за консультацией к врачу-инфекционисту по месту жительства в рабочие часы либо круглосуточно в приемное отделение ГОИКБ по адресу: ул. Федюнинского, 18, тел. +375 (232) 35-79-39, 35-79-33.

Лекарственные препараты выдаются бесплатно.

Подготовил помощник-врача гигиениста Буда-Кошелевского райЦГЭ Третинникова Д.М.