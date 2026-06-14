✅Кому предоставляется услуга
Пожилым гражданам и инвалидам, которые частично или полностью утратили способность контролировать своё поведение и из-за состояния здоровья не могут безопасно оставаться одни дома.
✅Объем услуги
10 — 40 часов в неделю
✅В чём заключается дневной присмотр
Работник, осуществляющий присмотр:
▪️помогает в выполнении санитарно-гигиенических процедур
▪️обеспечивает прием лекарств, назначенных врачом
▪️оказывает помощь в приеме пищи
▪️контролирует самочувствие человека
▪️обеспечивает его безопасность
▪️сопровождает на прогулках
▪️помогает поддерживать порядок в помещении, где находится подопечный
▪️информирует родственников о состоянии здоровья
✅Где оказывается услуга
▪️На дому
▪️В отделении дневного пребывания ТЦСОН
✅Стоимость
Услуга может предоставляться:
▪️на условиях полной оплаты;
▪️на условиях частичной оплаты малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам (60% тарифа).
Стоимость услуги устанавливается местными органами власти по социально низким тарифам
✅Как оформить
➡️Для оформления необходимо обратиться в ТЦСОН по месту жительства и предоставить:
▪️заявление
▪️документ, удостоверяющий личность
▪️медицинские документы, подтверждающие необходимость дневного присмотра
В 2025 году услуга дневного присмотра оказана более 1600 гражданам