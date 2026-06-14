✅Кому предоставляется услуга

Пожилым гражданам и инвалидам, которые частично или полностью утратили способность контролировать своё поведение и из-за состояния здоровья не могут безопасно оставаться одни дома.

✅Объем услуги

10 — 40 часов в неделю

✅В чём заключается дневной присмотр

Работник, осуществляющий присмотр:

▪️помогает в выполнении санитарно-гигиенических процедур

▪️обеспечивает прием лекарств, назначенных врачом

▪️оказывает помощь в приеме пищи

▪️контролирует самочувствие человека

▪️обеспечивает его безопасность

▪️сопровождает на прогулках

▪️помогает поддерживать порядок в помещении, где находится подопечный

▪️информирует родственников о состоянии здоровья

✅Где оказывается услуга

▪️На дому

▪️В отделении дневного пребывания ТЦСОН

✅Стоимость

Услуга может предоставляться:

▪️на условиях полной оплаты;

▪️на условиях частичной оплаты малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам (60% тарифа).

Стоимость услуги устанавливается местными органами власти по социально низким тарифам



✅Как оформить

➡️Для оформления необходимо обратиться в ТЦСОН по месту жительства и предоставить:

▪️заявление

▪️документ, удостоверяющий личность

▪️медицинские документы, подтверждающие необходимость дневного присмотра

В 2025 году услуга дневного присмотра оказана более 1600 гражданам