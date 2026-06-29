В связи с прошедшим ураганом временно отсутствует электроэнергия в н.п. Ивольск, Новый Свет, Кривск, Еленец, Осовок, Барок, Кленовица, Кордон, Вольный.

Просьба не беспокоиться, восстановительные работы уже ведутся.