Увлекательный квест «Тропами партизан», приуроченный к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в аграрно-техническом колледже.

В мероприятии приняли участие 14 команд из числа учащихся колледжа. Квест состоял из 6 станций, каждая из которых была настоящим испытанием на смекалку, командный дух и творческие способности:

«Орден в подарок» – участники раскрашивали орден Отечественной войны по памяти;

«Горе войны» – по QR-коду нужно было найти пазл и собрать картину В. П. Суховерхова «Группа партизан» 1944-1945 годов;

«Слова памяти о героях» – команды разгадывали филворд и сочиняли стихотворения, используя предложенные слова;

«Солдатское письмо» – составление письма из фрагментов предложений и слов;

«Раненый боец» – участники перебинтовывали часть тела и переносили «раненого» на носилках через полосу препятствий;

«Меткий стрелок» – стрельба из пневматического оружия.

По итогам квеста места распределились следующим образом:

— 1 место — группа 90М;

— 2 место — группа 65МС;

— 3 место — группа 85М.

Все участники были награждены дипломами и сладкими призами!

Фото из архива аграрно-технического колледжа