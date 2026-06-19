Увлекательный квест «Тропами партизан», приуроченный к 85-годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в аграрно-техническом колледже.
В мероприятии приняли участие 14 команд из числа учащихся колледжа. Квест состоял из 6 станций, каждая из которых была настоящим испытанием на смекалку, командный дух и творческие способности:
- «Орден в подарок» – участники раскрашивали орден Отечественной войны по памяти;
- «Горе войны» – по QR-коду нужно было найти пазл и собрать картину В. П. Суховерхова «Группа партизан» 1944-1945 годов;
- «Слова памяти о героях» – команды разгадывали филворд и сочиняли стихотворения, используя предложенные слова;
- «Солдатское письмо» – составление письма из фрагментов предложений и слов;
- «Раненый боец» – участники перебинтовывали часть тела и переносили «раненого» на носилках через полосу препятствий;
- «Меткий стрелок» – стрельба из пневматического оружия.
По итогам квеста места распределились следующим образом:
— 1 место — группа 90М;
— 2 место — группа 65МС;
— 3 место — группа 85М.
Все участники были награждены дипломами и сладкими призами!
Фото из архива аграрно-технического колледжа