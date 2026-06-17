Студенческие общежития относятся к объектам с наиболее высоким риском возникновения пожаров. Основными причинами этого являются перегрузка электросетей, оставление без присмотра включенных электроприборов и зарядных устройств для мобильных телефонов, а также неосторожное обращение с огнем.

С целью профилактики возгораний в студенческих общежитиях на базе Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа работники РОЧС совместно со студентами и администрацией колледжа реализовали областной проект «Общежитие. Не выгори до тла».

Первым этапом мероприятия стала комиссионная проверка на предмет пожарной безопасности комнат в общежитии. При посещении особое внимание было уделено безопасной эксплуатации электрооборудования, исправности системы пожарной автоматики, знания жильцов действий на случай возникновения пожара, номеров экстренных служб, правила эвакуации из общежития.

Члены комиссии не ограничились только беседами. Работники МЧС разместили на видных местах яркие стикеры, на которых изображены правила безопасного использования электроприборов, зарядных устройств и пользования огнетушителем.

Продолжилось мероприятие в холе общежития, где собрались все жильцы.

— При пожаре необходимо немедленно оповестить людей, включив кнопку ручного пожарного извещателя, покинуть здание по эвакуационным путям, не создавая паники, и вызвать спасателей по номерам 101 и 112, — напомнил присутствующим инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Далее повторили назначение знаков пожарной безопасности, правила пользования огнетушителем и алгоритм вызова спасателей.

В завершении мероприятия жильцам был продемонстрирован видеофильм «Пожарная безопасность в студенческих общежитиях», а жюри выбрало самую безопасную комнату, жильцы которой были награждены дипломом и подарками от представителей МЧС.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС подготовила Екатерина Зайкова