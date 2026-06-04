Предлагается обсудить проект постановления Министерства финансов Беларуси по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ вносит изменения в постановление ведомства от 31 августа 2016 года №78. Изменения направлены прежде всего на совершенствование процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, включая ее упрощение и уточнение отдельных аспектов ее осуществления, а также снижение административной нагрузки на субъекты хозяйствования.

С учетом развития цифровых технологий документом предусматривается, что при раскрытии устава эмитента через размещение на едином портале финансового рынка (ЕПФР) либо официальном сайте эмитента, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) акций могут указываться: номера пунктов устава, содержащих информацию о правах акционеров, удостоверяемых акциями соответствующей категории, соответствующего типа привилегированных акций; ссылка на ЕПФР или сайт эмитента, на котором размещена актуальная редакция устава.

Проектом также регулируется возможность указания в эмиссионных документах порядка и способов размещения ценных бумаг, определения дохода и иные условия эмиссии в соответствии с правом иностранного государства или иностранной фондовой биржи, где будет непосредственно осуществляться размещение ценных бумаг. Это необходимо для уточнения порядка эмиссии ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых осуществляется в Беларуси, а размещение — на территории иностранного государства.

Кроме того, корректируются термины «погашение облигаций» и «постоянный процентный доход».

Организатор общественного обсуждения — Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 12 июня или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты dev_securities@minfin.gov.by с пометкой «ПМФ-78».