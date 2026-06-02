Проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь „О переписи населения“» рассмотрели на заседании экспертного совета при Совете Республики, информирует корреспондент БЕЛТА.

Одно из ключевых нововведений – снижение возраста респондентов: в будущем самостоятельно участвовать в переписи смогут граждане с 15 лет.

«Расширяется возможность использования информационных источников. Закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет с тем, чтобы получать данные быстро, оперативно и меньше отвлекать друг друга от дел», – прокомментировал председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Роман Бродов.

Особое внимание в ходе обсуждения уделили вопросам безопасности. Роман Бродов предупредил о рисках мошенничества: злоумышленники могут воспользоваться переписью, чтобы ввести граждан в заблуждение и совершить незаконные действия. Поэтому важно подробно информировать людей обо всех деталях кампании и уделить пристальное внимание эффективности сбора статистических данных, их качеству.

«Мы получаем своеобразный портрет общества. На основе данных, полученных в результате переписи, государство может оценить результативность принятых на протяжении многих лет мер в сфере охраны здоровья, строительства инфраструктуры, жилья и других сфер. Для того чтобы понимать, были ли принятые меры результативными, проводится перепись. Если меры оказались нерезультативны, то государство скорректирует свою политику», – отметил Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики.