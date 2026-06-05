Белорусская ассоциация развития электротранспорта (БЭТА) запустила портал с «одним окном» для действующих и будущих владельцев электромобилей, сообщили БЕЛТА в ассоциации.

Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным автомобилем. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций и других вопросов.

«Одно окно» открыто для любых обращений — как жалоб и критики, так и предложений или пожеланий. А еще можно просто задать волнующий вопрос о собственном электромобиле, на который ответят профессионалы.

Все конфликтные ситуации в БЭТА будут решать совместно с участниками отрасли и заинтересованными госорганами. Большинство вопросов ожидаемо будут адресованы платформам и сетям зарядных станций, некоторые из них также могут касаться производителей и импортеров электромобилей.

Все обращения будут структурироваться и разбиваться на категории. Ответы планируют давать лично, а наиболее распространенные дублировать в соцсетях ассоциации. Более сложные ситуации могут потребовать всестороннего изучения и уточнений, что может занять некоторое время. К работе будут привлечены как эксперты отрасли, так и представители операторов зарядной инфраструктуры и автодилеров.

«Одним окном» могут пользоваться все желающие, вне зависимости от гражданства, марки и модели электромобиля. В форме обращения просят указать имя, контакты для обратной связи, модель автомобиля и VIN-номер. Сообщение с вопросом или описанием ситуации можно набрать текстом или продиктовать устно на телефон, а также прикрепить фото или видео по проблемной теме.

«Необходимость в таком формате назрела уже давно. Количество владельцев электромобилей, как и зарядных станций, стремительно растет — и в процессе неизбежно возникают спорные ситуации. Мы как ассоциация будем способствовать их решению, используя все наши ресурсы, возможности и контакты с экспертами, заинтересованными госорганами и организациями. Владельцы электромобилей могут быть уверены в том, что их обращение внимательно изучат и рассмотрят со всех сторон, а им окажут необходимую поддержку», — пояснил председатель ассоциации БЭТА Сергей Худоешко.

По данным БЭТА, в Беларуси сегодня уже работает 2688 общественных зарядных станций. Из них около 70% — быстрые ЭЗС. На дорогах страны ездят порядка 60 тыс. зеленых автомобилей, в том числе около 41 тыс. — чистые электрокары, более 19 тыс. — гибриды.

Белорусская ассоциация электротранспорта создана в начале года. Ее миссия — способствовать более динамичному развитию сферы электромобилей и зарядной инфраструктуры в стране. Она имеет целью объединить различные организации, которые напрямую или косвенно связаны с этой тематикой: дилеров и импортеров электромобилей, их производителей, производителей и операторов зарядных станций, разработчиков софта и смежных технологий. В частности, к ассоциации недавно присоединился завод «Брестмаш».

По прогнозу БЭТА, при сохранении текущей динамики и преференций государства доля зеленого транспорта в Беларуси сможет приблизится к 20% от всего количества автомобилей на дорогах уже в ближайшем будущем. Сегодня каждый третий приобретенный новый автомобиль является зеленым. В ассоциации будут содействовать реализации технологичной, экологически чистой автомобильной культуры.