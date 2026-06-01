Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», которым данные процедуры совершенствуются. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, законом предусматривается порядок госрегистрации юрлица, действующего на основании типового устава. Необходимость получения юрлицом свидетельства о госрегистрации исключается.

В то же время ограничивается госрегистрация новых субъектов хозяйствования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы и вознаграждений.

В случаях, если реорганизация юрлица признается недействительной и происходит его восстановление в прежнем статусе, вводится институт внешнего управления.

Кроме того, законом одновременно корректируется ряд иных актов (6 кодексов и 23 закона), в том числе с учетом принятия Кодекса гражданского судопроизводства, изменений в гражданском законодательстве, включая вопросы предпринимательской деятельности.