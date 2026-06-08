В Беларуси стартует регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования (ЦТ) в резервные дни, сообщает БЕЛТА.

По 11 июня зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования могут абитуриенты, которые по уважительным причинам (заболевание или другие не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни.

Зарегистрироваться на резервные дни можно в Белорусском государственном университете, в Белорусско-Российском университете, в Брестском государственном техническом университете, в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы, в Витебском государственном технологическом университете, а также в Гомельском государственном техническом университете им. П.О. Сухого. Абитуриент должен лично (или через законного представителя, либо представителя, действующего на основании доверенности) посетить один из пунктов регистрации, имея при себе документ (копию документа), удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни.

Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. Так, 18 июня состоятся испытания по всем учебным предметам, 20 июня — по всем учебным предметам кроме русского и белорусского языка, 22 июня — по русскому и белорусскому языку. Кроме того, 20 и 22 июня определены резервными днями проведения централизованного экзамена (они будут совмещены с резервными днями централизованного тестирования).