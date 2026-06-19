В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве связи и информатизации.

Законом «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» вводится административная ответственность за нарушение оператором сотовой связи требований законодательства к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству в виде штрафа в размере до 1 тыс. базовых величин. Данное положение вступает в силу с 19 июня 2026 года.

Как пояснили в Минсвязи, основными документами в вопросах оказания услуг сотовой подвижной электросвязи являются указ Президента от 26 августа 2024 года №335 и постановление Совета Министров от 31 декабря 2024 года №1073. В этих документах содержатся обязательные для операторов сотовой связи требования к охвату территории страны услугами сотовой связи и их качеству. Объектами контроля выполнения данных требований являются Минск, областные и районные центры, города и поселки городского типа, а также остальная территория Беларуси, включая автомобильные и железные дороги, населенные пункты с численностью 25 человек и более.

Функции контроля за охватом страны услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеством возложены на Государственную инспекцию по электросвязи Министерства связи и информатизации (БелГИЭ). БелГИЭ в случае выявления факта невыполнения сотовым оператором требований к сотовой связи ведет административный процесс, устанавливает виновное лицо и направляет документы в суд для принятия решения и определения размера штрафа.

Вся информация о контроле за выполнением требований к сотовой связи аккумулируется в системе «ХВАЛЯ» (хваля.бел) и доступна операторам для планирования мероприятий по устранению выявленных недостатков.