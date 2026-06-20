22 июня – особая дата в нашем календаре. Это день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, день скорби по ее жертвам и благодарности за спасение Отечества, за жизнь на земле.

В преддверии этой памятной даты в центральной районной библиотеке для ребят оздоровительного лагеря прошел вечер памяти «Утерянные жизни и судьбы». Ведущие рассказали присутствующим о первых днях войны, о том, сколько погибло наших людей, сколько деревень было сожжено, говорили о Хатыни, как символе вечной памяти и скорби. Особое внимание было уделено детям, которые наравне с взрослыми смотрели в лицо смерти и проявляли мужество и стойкость. С большим интересом школьники посмотрели видеофильм «Дети – герои войны», из которого узнали о юных героях, которые своим трудом и храбростью помогали фронту.

В завершение мероприятия присутствующие почтили память тех, кто отстоял мир ценой жизни, минутой молчания.

Фото из архива центральной районной библиотеки