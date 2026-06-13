В Уваровичской школе состоялся выпускной вечер. Позади – годы учебы, контрольные, экзамены, первая любовь и верная школьная дружба. Впереди – взрослая жизнь с ее новыми возможностями, выборами и ответственностью. Этот вечер стал для выпускников одним из самых волнительных и запоминающихся.

С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– Дорогие выпускники, уважаемые педагоги и родители! Сегодня у вас по-настоящему важный день – выпускной вечер. Вы получите сегодня аттестаты – первый по-настоящему серьезный документ в вашей жизни. Но главное, что вы уже приобрели, – это знания, умение дружить, доводить начатое до конца и не бояться трудностей. Желаю вам верить в себя, не бояться ошибаться и всегда идти вперед. Пусть рядом будут надежные люди, а неудачи только закаляют характер. Спасибо педагогам за их труд, родителям – за терпение и любовь. А вам, ребята, – доброго пути и светлого будущего!

Особой гордостью школы стали выпускники, окончившие учебное заведение с золотыми медалями и аттестатами особого образца. Это Ярослав Слободюк и Никита Рудковский. Их достижения – результат упорного труда, таланта и поддержки педагогов и родителей. В торжественной обстановке Людмила Кураликова вручила ребятам заслуженные награды.

С напутственными словами к выпускникам обратились директор школы, педагоги и родители. Слова благодарности прозвучали и от самих выпускников. Они выразили слова признательности учителям за знания, терпение и душевное тепло, а родителям – за любовь, веру и поддержку, которые были с ними на протяжении всех школьных лет.

Праздник получился трогательным и светлым. Впереди у ребят – поступление и новые горизонты. Но школа навсегда останется для них местом, где прошло их детство, где они научились дружить, мечтать и верить в себя.

Елизавета Малая

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