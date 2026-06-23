Комитет госконтроля Гомельской области провел контрольные мероприятия в 7 магазинах сельских населенных пунктов Буда-Кошелевского района. Выявлены различные нарушения, в т.ч. продажа просроченных товаров.

Так, в магазине аг. Коммунар продавалось 4 наименования кондитерских изделий с истекшими сроками годности (просрочка достигала 3,5 месяца), находились пирожные и пончики без необходимой информации о дате изготовления и сроках годности. Похожая ситуация в магазине аг. Дуравичи – здесь на шоколадных батончиках были стерты даты изготовления и сроки годности.

Также в проверенных магазинах покупателям не предоставлялась необходимая информация на овощи и фрукты (о дате производства и сроках годности, производителе или импортере), предлагалась продукция с потерей товарного вида (бананы с повреждениями и потемнением кожуры, пожелтевшие огурцы), не было ценников на некоторые товары и контрольных весов, чтобы проверить вес товаров,

Недоброкачественная продукция изъята из продажи, в отношении нарушителей начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

Комитет госконтроля Гомельской области