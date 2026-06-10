Воспитанники лагеря труда и отдыха СШ №1 райцентра посетили редакцию районной газеты «Авангард». Многие из них впервые увидели, как рождаются газетные полосы и кто стоит за каждым номером.

Главный редактор Татьяна Титоренко рассказала об истории издания, его основных рубриках и о том, как рождаются материалы: от задумки до печати или публикации на сайте. Ребята узнали, что «Авангард» – это не только печатная версия. Издание имеет свой интернет-сайт и активно присутствует в социальных сетях, где публикуются самые свежие новости района. Татьяна Александровна предложила юношам и девушкам подписаться на официальные страницы, чтобы молодежь всегда была в курсе событий Будакошелевщины. Главный редактор также рассказала о подписке на печатные и электронные издания через ЕРИП – удобный способ получать любимую газету, не выходя из дома.

Особый интерес у школьников вызвал рассказ о работе редакции. Они познакомились с тем, чем занимается редактор интернет-ресурсов, как работают технические и стилистические редакторы, и как происходит верстка номера.

Ребятам, проявившим интерес, предложили попробовать себя в роли юнкоров. Это отличная возможность освоить азы журналистики, поработать вместе с редакцией, увидеть свои материалы на страницах газеты и быть в курсе всего, чем живет район.

Елизавета Малая

Фото Ирины Снежной