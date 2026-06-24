Второй точкой маршрута «Поезда Памяти» стал Гродно. Среди участников – десятиклассница Коммунаровской школы Полина Щукина, которая делится впечатлениями от нового города.

На перроне участников ждали десятки гродненских ребят, живая музыка оркестра и белорусские народные танцы. С приветственным словом к молодежи обратился председатель Гродненского городского Совета депутатов Олег Белинский. Он напомнил, что 85 лет назад город одним из первых принял удар фашистов и находился под оккупацией 1127 дней, однако после войны гродненцы восстановили его и сделали настоящей жемчужиной Беларуси.

От имени участников «Поезда Памяти-2024» к ребятам обратился Иван Музычко, который пожелал им найти настоящих друзей и пронести память о подвиге предков через всю жизнь.

Программа в Гродно была насыщенной. Ребята отправились на пешеходную экскурсию по центру города, посетили Старый и Новый замки, увидели главные достопримечательности: Музей истории Городницы, Свято-Покровский кафедральный собор, Лютеранскую кирху, парк Жилибера.

Полина признается, что Гродно стал для нее настоящим открытием: город оказался невероятно красивым и уютным. Но главное, что она выносит из этого путешествия, – это люди. В «Поезде Памяти» она уже успела найти друзей из разных уголков не только Беларуси, но и мира. Она рада, что стала частью такого масштабного и важного проекта, который не просто знакомит с историей, но и объединяет людей, помогая сохранить память о подвиге дедов и прадедов.

Елизавета Малая

Фото из архива Полины Щукиной и СБ. Беларусь сегодня