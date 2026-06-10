В последние месяцы тема безнадзорных животных в Беларуси приобрела особую актуальность, превратившись из вялотекущего спора в острую дискуссию. В списке городов, где обозначенная проблема особенно заметна, и Мозырь.

Новостные сводки регулярно пополняются сообщениями о пострадавших от нападения агрессивных собак, и за каждым подобным случаем стоят реальные травмы и пережитый людьми шок. Ситуация к тому же имеет очевидный и крайне сложный моральный аспект. С одной стороны, государство и общество обязаны гарантировать безопасность граждан на улицах. С другой – невозможно отрицать, что сами четвероногие не виноваты в своей бездомной жизни. Собаки оказываются выброшенными на улицу исключительно по вине людей, и именно к безответственным владельцам необходимо предъявлять самый суровый счет.

Так как же эффективно решить проблему безнадзорных животных, защитить себя при встрече с агрессивной стаей, действенно помочь четвероногим? В том, как выглядит работающий рецепт мирного и безопасного сосуществования людей и собак в городе, детально разбиралась корреспондент «Гомельскай праўды».

В шаге от трагедии

В конце рабочего дня, мартовским вечером, жительница города над Припятью Ольга Здрок вместе со своей 15-летней дочкой торопилась домой. Дело было в одном из спальных районов Мозыря.

– Мы заметили, что впереди идет выпивший прохожий. Он пошатывался и разговаривал сам с собой. Я специально замедлила шаг, чтобы расстояние между нами увеличилось. Вдруг навстречу мужчине выбежали две достаточно большие собаки. Они проявили агрессию: стали громко лаять, рычать, показывать оскал. Местный житель замахнулся на них ногой, что усилило собачью злость. Испугавшись, мы перешли на другую сторону дороги. Но неожиданно собаки оставили мужчину и побежали за нами. Одна из них стала хватать меня зубами за сумку, другая пыталась укусить дочку за обувь. Это было очень страшно! Повезло, что проходили мимо частного дома, хозяин которого открыл калитку, куда мы в панике и забежали. Позже за нами заехал муж на автомобиле, – вспоминает до сих пор волнующий инцидент Ольга Здрок.

По словам женщины, долгое время той дорогой она и ее дочь не ходили, старались проехать ее на машине или общественном транспорте. Но, к сожалению, не всегда это удавалось. За несколько прошедших месяцев собак на том отрезке пути стало еще больше. Переживая за жизнь и здоровье своих детей, мозырянка обратилась в ЖКХ с требованием принять меры по отлову агрессивных животных.

Еще одна жительница города над Припятью Елена Отчик после обеда шла пешком в районе железнодорожной станции Мозырь. Ей навстречу выбежала стая собак. Одна из них, как успела заметить женщина, была с ошейником и биркой в ухе. Животные окружили мозырянку, которая от страха боялась сделать шаг.

– Так и простояла не менее 10 минут. Краем глаза заметила, что из открытых ворот, расположенных рядом, выехала машина. Я позвала на помощь. Спасибо водителю, который спугнул животных. Услышав крики, ко мне вышел сторож, открывший эти самые ворота. Он попытался меня успокоить, рассказав, что почти все эти собаки родились и выросли на территории этой организации. Мол, жалко их было, поэтому коллектив участка их подкармливал. Именно поэтому животные эту территорию воспринимали как свою, которую нужно охранять. Но на цепи-то они не сидели, а бегали бесхозные: вроде и дом у них здесь, а между тем хозяев как таковых нет, – рассказывает свою историю мозырянка.

После этого случая Елена купила себе ультразвуковой отпугиватель собак. К слову, на маркетплейсах такой прибор можно приобрести в среднем за 40–50 рублей. Рейтинг у него достаточно высокий. Производители заявляют, что портативное устройство издает специальные сигналы, дискомфортные для слуха собак, но безопасные для них и людей. Возможно, с таким устройством в кармане действительно станет спокойнее во время пробежки в сквере или прогулки в местах, где существует вероятность встречи с недружелюбно настроенными псами.

Никогда не нужно убегать от собаки, размахивать руками, громко кричать или пытаться напугать стаю резкими движениями

Штраф как главное лекарство от стай

Кинолог Геннадий Ковалев уверен, что подобный отпугиватель не может дать стопроцентную гарантию от нападения. Устройство окажет эффект только на то животное, которое имеет низкую степень мотивации. Специалист объясняет, что если собака защищает своих щенят, еду или привычную территорию, ее не остановят никакие угрозы.

– Именно поэтому подкармливать животное на улице ни в коем случае нельзя! Большая ошибка думать, что, накормив четвероногую бродягу или обустроив на улице теплую будку, вы ей поможете и она станет добрее. Если животные привыкнут, что их кормят на данной территории, они посчитают ее своей и, заметив здесь чужака, будут на него нападать, – отмечает Геннадий Ковалев.

Он обращает внимание на то, что подавляющее большинство бездомных собак – это дикие животные, живущие на улицах часто уже не в первом поколении. Они не имели тесного опыта взаимодействия с людьми, поэтому будут опасаться любого контакта, могут проявлять агрессию как к человеку, так и к другим животным. Сможет помочь только квалифицированный специалист, но не всегда даже он сумеет скорректировать их поведение. Жизнь на улице абсолютно точно отражается на поведении животного не лучшим образом. Не стоит ожидать, что попадая в семью, собака сразу станет послушной умницей. Перевоспитание – это большой труд, справиться с которым без привлечения кинолога очень сложно. Но много ли тех, кто для подобной адаптации обращается к специалисту?

Профессиональный кинолог акцентирует внимание на том, что за пугающей статистикой нападений порой стоят неосознанные провокации со стороны самих прохожих. Понимание психологии зверя и четкое соблюдение правил безопасности на улице станут лучшей страховкой от трагедий в городской среде. Прежде всего эксперт настоятельно рекомендует никогда не убегать от собаки, так как бег мгновенно пробуждает в ней инстинкт охотника и непреодолимое желание догнать «добычу». Также не следует размахивать руками, громко кричать или пытаться напугать стаю резкими движениями. В ряде случаев, например, достаточно просто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя ее. При опасном сближении с агрессивно настроенным псом лучше всего замереть на месте и постараться сохранить спокойствие, не поворачиваясь к нему спиной, и после того, как животное потеряет к вам интерес, медленно отступать в безопасную сторону.

– Решение проблемы безнадзорных животных я вижу исключительно через путь ужесточения ответственности за выброшенных на улицу четвероногих. И это наказание не должно ограничиваться исключительно штрафом. За жестокое обращение с животными сегодня человек несет в том числе и уголовную ответственность. А оставлять собственное животное на улице, скажем, зимой, в беззащитном состоянии – это ли не жестокое обращение? Только таким образом можно повлиять на эту ситуацию, – убежден Геннадий Ковалев.

За кулисами помощи бездомным животным

Светлана Гарист, учредитель частного благотворительного учреждения «ПёсоКот» в Калинковичах, занимается спасением четвероногих около 10 лет. Сегодня под ее опекой находятся 250 животных. По мнению Светланы, сложившаяся ситуация с бродячими собаками требует соблюдения четкой законодательной базы: отловленное на улице животное необходимо на определенное время помещать в пункты временного содержания (которые, к сожалению, есть далеко не во всех городах), где их будут лечить и пытаться пристроить в семьи в течение определенного количества времени, прибегая к гуманной эвтаназии лишь в крайнем случае.

– Недопустимо, чтобы представители коммунальных служб убивали животных на улицах городов на глазах у детей. А такие случаи, к сожалению, имели место. Это нарушение закона, за что виновные должны нести ответственность. Нам важно не забывать, что самый действенный способ научить ребят гуманному отношению к животным – это пример взрослых. В некоторых странах на законодательном уровне признана программа ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Считаю ее также гуманным методом. Стерилизованное и привитое животное возвращают в среду обитания, что способствует снижению численности бездомных животных и их агрессивности. Раз уж они живут на улице, так пусть это соседство будет безопасным для человека, – делится своей точкой зрения Светлана Гарист.

Зоозащитница из Калинковичей обращает внимание на то, что корень проблемы находится гораздо глубже и требует превентивных мер. Девушка убеждена, что бездомные животные на улицах – это следствие жестокости и равнодушия людей. Волонтер с болью отмечает, что жестокость по отношению к животным, в том числе и детская, в последнее время приобретает пугающие масштабы.

Завирусившееся в сети видео о том, как подростки издевались над ежами, подбрасывая их вверх и ударяя о землю – лишь верхушка айсберга. За волонтерскую жизнь Светлана видела немало страшных эпизодов: дети привязывали к хвостам животных петарды, били о стену, выбрасывали из окон… Откуда берется эта агрессия? По мнению неравнодушной калинковичанки, чаще всего ребенок копирует поведение родителей. Если мама, проходя мимо бездомной кошки, пинает ее или выкрикивает проклятия, сын или дочь усваивают этот урок как единственно правильный. Светлана уверена, что уроки доброты, во время которых надо обучать правилам поведения с животными, нужно вводить в школах с первого класса. К сожалению, порой детям неоткуда брать добро, не у кого ему учиться, так как в семье практикуют злое или равнодушное отношение к окружающим, в том числе и к животным.

– Зоозащитники в большинстве своем адекватные люди, которые очень любят не только животных. У нас есть свои семьи, дети, за которых мы также волнуемся и хотим защитить от всех опасностей мира. Мне очень жаль, когда с ребятами происходят несчастные случаи, какие-то трагические эпизоды. Конечно, такого не должно быть! – резюмирует Светлана Гарист.

Реальная ответственность вместо ложной доброты

Как отметил в публичном поле директор гомельского КУП «Спецкоммунтранс» Сергей Лещун, на протяжении последних лет только в нашем областном центре происходит около 1000 покусов собаками в год, из них менее 50% – это покусы, совершенные безнадзорными животными.На Мозырщине вопрос безнадзорных животных также стоит остро. По информации Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии, здесь ежегодно фиксируют около 300 случаев покусов, значимый процент – «на совести» бездомных собак.

К сожалению, в последнее время участились случаи обращений граждан, обеспокоенных наличием безнадзорных животных на улицах города. Поэтому работа по регулированию их численности взята под особый контроль. Сегодня основные функции по отлову и временному содержанию четвероногих возложены на специалистов Мозырского райжилкомхоза. Статистика наглядно демонстрирует резкую активизацию этой деятельности. Если за весь прошлый год в районе было отловлено всего 48 собак и 7 кошек, то за истекший период нынешнего цифры выросли в разы: с улиц изъяли уже 133 животных. Работа ведется системно на основании письменных и электронных обращений граждан, а также регулярного мониторинга мест массового скопления бродячих животных.

Однако деятельность коммунальных служб не ограничивается только очисткой улиц. Огромное внимание уделяется профилактике и работе с владельцами домашних питомцев. За 2026 год в Мозыре официально зарегистрировано 643 домашних питомца. При прохождении этой процедуры каждого владельца под роспись знакомят с правилами содержания, жестким запретом на самовыгул и ограничениями по количеству питомцев в квартире.

Заместитель генерального директора по благоустройству Мозырского райжилкомхоза Алла Соляник подчеркивает, что их главная задача заключается в обеспечении полной безопасности жителей города. По ее мнению, на улицах не должно быть не только агрессивных собак, но и бездомных животных в принципе.

– Но это не значит, что всех уличных собак и кошек нужно умертвить. Мы действуем исключительно в рамках закона, помещая отловленных животных в пункт временного содержания, после чего уже волонтеры ищут им дом, – подчеркивает Алла Соляник.

К слову, возобновлением конструктивного диалога между зоозащитниками и специалистами райжилкомхоза стала недавняя диалоговая площадка, которую организовали по инициативе райисполкома. В дальнейшем взаимодействие между организациями будет продолжено.

Свою позицию по острому вопросу высказала и заместитель генерального директора по идеологической работе Мозырского райжилкомхоза Елизавета Хамутовская. Она выступает категорически против бесконтрольного подкармливания животных в общественных местах, считая это ложной гуманностью.

– Настоящая любовь к животным проявляется в личной ответственности. Взять собаку с улицы, чипировать ее и снова выпустить в эту же среду – это не проявление доброты, а какая-то иллюзия, в некоторых случаях – попытка избежать обязательств за судьбу живого существа. Только официальная регистрация позволяет проследить путь питомца и гарантировать безопасность окружающих. Очевидно, что пребывание животных на улицах негуманно по отношению к самим собакам и кошкам и крайне опасно для горожан, а значит, проблему необходимо решать системно, не дожидаясь новых трагических эпизодов, – подытоживает Елизавета Хамутовская.

Источник: https://gp.by