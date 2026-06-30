Гостей приветствовали заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко, благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, советник председателя правления Республиканского общественного объединения «Белорусский союз кинематографистов», официальный представитель в Республике Беларусь Всероссийской общественной организации «Российский клуб православных меценатов» Александр Копелев.

Александр Иванович отметил, что мероприятие проходит в рамках межнационального пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида», участниками которого являются художники России, Беларуси и других стран. Анна Матузко выразила признательность организаторам мероприятия и адресовала благодарственное письмо руководителю проекта Виталию Васильеву, а благодарность – члену Международной ассоциации искусствоведов Ирине Дашевской. Отец Сергий отслужил молебен и благословил всех присутствующих.

Вниманию посетителей представлены 37 полотен белорусских и российских художников, созданных ими во время совместных пленэров. Центральное место на картинах занимают православные храмы, ведь главная задача проекта – популяризировать наши важные ценности: любовь к Родине, патриотизм, веру в Бога. Стоит подчеркнуть, что многие авторы картин определенное время сами жили в монастырях, принимали участие в богослужениях, поэтому от их полотен веет умиротворением.

В церемонии открытия участвовали и педагоги Уваровичской ДШИ. Выставка продлится до 31 июля.

Евгений Коновалов

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