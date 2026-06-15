Коммунаровская библиотека реализует устный многосерийный журнал «Людей неинтересных в мире нет». Второй его выпуск «Я нарисую мир таким, каким люблю!», посвященный Году белорусской женщины, – о художнице Раисе Непомнящей. В числе почетных гостей мероприятия – заместитель руководителя Русского дома Екатерина Гончарова и представитель благотворительного фонда Алексея Талая по Гомелю и Гомельской области Юлия Малова.

Ведущая Наталья Манина рассказала о жизненном и творческом пути Раисы Непомнящей. Художница родилась на Будакошелевщине. Работала художником-оформителем на предприятиях области. У нее три сестры, две дочери и два внука. Она активно участвует в благоустройстве Коммунара. Например, с дочерью Татьяной расписала подъезд дома, в котором проживает.

Каждая картина Раисы Александровны – это не просто изображение, а частичка души, запечатленная на холсте. Ее работы есть у отечественных и зарубежных коллекционеров, у родных и близких. Кстати, ее картины украшают местный детский сад.

Стоит отметить, что Раиса Непомнящая пишет не только полотна, но и стихи, которые способны затронуть самые тонкие струны души. Например, произведения о временах года – это не просто описания, а живые картины, наполненные весенними ароматами, летним солнцем, золотом осенней листвы и свежестью зимних пейзажей.

Мероприятие сопровождали творческие номера индивидуальных исполнителей.

Подготовил Евгений Коновалов

Фото из архива Коммунаровской библиотеки