Сегодня, 29 июня, на железнодорожном вокзале Минск-Пассажирский прошла презентация состава «Фестивальный локомотив», брендированного в фирменном стиле международного форума искусств. Подвижной состав будет курсировать по железной дороге Беларуси в дни проведения «Славянского базара в Витебске», передает корреспондент sb.by.





Во время фестиваля в этом году по традиции запустят фирменный состав, которым сможет воспользоваться любой желающий, отметил первый заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Константин Бояр:

— Белорусская железная дорога снова организует курсирование дополнительных поездов по маршруту Минск — Витебск. Отправиться на них на любимый фестиваль можно с 14 по 20 июля. Расписание поезда, его маршрут построены четко под расписание музыкального форума, чтобы наши граждане и гости страны могли спокойно прибыть в место назначения и окунуться в атмосферу праздника. Поезд будет отправляться в 12:30 из Минска, прибывать в 16:01 в Витебск, после окончания программы можно уехать обратно в 01:19 и в 05:30 прибыть в Минск.

Поезд проследует в ускоренном режиме, без остановок, кроме технических. Добраться до Витебска можно за считаные часы.

— Традиционно составом перевозится от 10 до 11 тысяч пассажиров, — поделился Константин Бояр. — Уже продано более 3 тысяч билетов. Заполняемость некоторых поездов на данный момент 60 процентов. В вагонах есть всё для комфортного пребывания пассажиров — чай, кофе, кондитерская продукция, можно приобрести сувениры.



Под стать и стилистика оформления поезда. Во внешнем и внутреннем интерьере преобладает атрибутика фестиваля. Изюминка путешествия на брендированном поезде — музыкальная программа, рассказал первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД:

— На протяжении маршрута пассажиры ознакомятся с музыкальными композициями, которые звучали на прошлых фестивальных мероприятиях. Дополнят программу белорусские хиты разных лет.